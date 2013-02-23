Іран визначився, де будуватиме атомні станції

Експерти Організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) відібрали 16 найбільш прийнятних майданчиків у країні, на яких передбачається будівництво атомних електростанцій, передає в суботу телекомпанія ABC з посиланням на державні ЗМІ Ірану.

Будівництво нових АЕС є частиною плану з генерації загальної потужності електрики в 20 тисяч мегават. Влада Ірану має намір здійснити цей план у найближчі 15 років. Іранські експерти вважають, що для цих цілей країні, енергоспоживання якої швидко зростає, потрібно 20 АЕС. У зв'язку із зростанням населення та індустріалізацією споживання електроенергії в Ірані збільшується в середньому на 8% в рік, повідомляє РІА «Новини».

У 2011 році Іран запустив першу на Близькому Сході комерційну АЕС в місті Бушер потужністю 1 гігават. Через технічні проблеми експлуатація АЕС "Бушер" неодноразово припинялася.