"Сарматія" до червня підготує документи для фінансування ЄАНТК Євросоюзом

Варшава. Міжнародна компанія "Сарматія" планує завершити підготовку всієї документації, необхідної для подання заявки на фінансування проекту Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) Європейським Союзом, до червня поточного року.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив генеральний директор "Сарматії" Сергій Скрипка.

Він зазначив, що маршрут польської ділянки ЄАНТК, який планується створити на базі українського трубопроводу "Одеса-Броди", вже внесений до місцевих планів всіх 19 польських гмін, через які він повинен пройти.

С.Скрипка повідомив, що компанія вже подала заявку на отримання екологічного дозволу, який розраховує отримати через 2-3 місяці. "Щойно ми отримаємо екологічний дозвіл, ми повністю виконаємо зобов'язання, які "Сарматія" взяла на себе в рамках попереднього договору про фінансування проекту Євросоюзом", - сказав він.

Водночас співрозмовник агентства зазначив, що головною перешкодою в реалізації проекту є відсутність міждержавної угоди щодо ЄАНТК між країнами-учасниками, підписання якої затримує Польща.

За словами С.Скрипки, українська влада пропонувала польським колегам свою участь у фінансуванні трубопроводу, пообіцявши вкласти кошти у відсутню ділянку в Україні.

Гендиректор "Сарматії" також висловив думку, що кошти на проект могли б виділити державні нафтотранспортні компанії України та Польщі, які могли б залучити на цей проект кредити. Однак, за його словами, представники польського уряду і компанії PERN Przyjazn не підтримали цю ідею.

Співрозмовник агентства повідомив, що вартість будівництва відсутньої ділянки для з'єднання трубопроводу з Бродів з польською нафтотранспортною системою становить 455 млн євро, більше 280 млн з яких - вартість польської ділянки.

Водночас С.Скрипка нагадав, що Польща може отримати в рамках програм допомоги від Євросоюзу близько 120 млн євро для дофінансування цього проекту, тоді як Україні потрібно самостійно знайти близько 140 млн євро на будівництво труби і ще майже 30 млн євро - на будівництво насосної станції.

Представник "Сарматії" додав, що довжина відсутньої ділянки трубопроводу, яку планується створити в рамках ЄАнТК, в Україні становить близько 120 км, а в Польщі - 270 км.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки Польщі вважає необов'язковим підписання міжурядової угоди для реалізації проекту ЄАНТК, називаючи головною перешкодою відсутність контрактів на поставки нафти по цьому маршруту.

Раніше представники польської влади неодноразово заявляли, що не мають наміру виділяти кошти з держбюджету на добудову трубопроводу "Одеса-Броди" до Плоцька, розраховуючи, що в проект вкладуть кошти приватні інвестори.

Мінекономіки Польщі також визнало, що ЄАНТК може втратити зарезервоване для нього фінансування Євросоюзу, якщо проект не реалізують до 2016 року.

Довідка УНІАН. Ідея проекту ЄАНТК виникла на початку 1990-х років, але досі не вдалося знайти інвесторів, охочих вкласти кошти в його реалізацію, крім України, яка самостійно добудувала "Одеса-Броди" в 2001 році.

Критики проекту називають його економічно необґрунтованим через те, що в Каспійському регіоні немає достатньої кількості нафти, яка могла б транспортуватися по цьому маршруту до Європи, та й самі клієнти не зацікавлені в купівлі каспійської нафти, оскільки вона дорожча за російську.

Акціонерами "Сарматії", створеної національними нафтотранспортними компаніями України та Польщі в 2004 році, з 2008 року є також держкомпанії Азербайджану, Грузії і Литви.