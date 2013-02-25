«Укргідроенерго» в 2012 році потроїло чистий прибуток

Оператор українських гідроелектростанцій - держкомпанія «Укргідроенерго» у 2012 році збільшила чистий прибуток порівняно з 2011 роком у 3 рази - до 995,038 млн грн з 305,12 млн грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарської діяльності компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, за підсумками 2012 року компанія збільшила дохід від реалізації продукції до 2,539 млрд грн з 1,57 млрд грн.

Валовий прибуток за 2012 рік зріс до 1,03 млрд грн з 0,292 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, передбачила в тарифі державного оператора гідроелектростанцій "Укргідроенерго" 698 млн грн на добудову Дністровської гідроакумулюючої електростанції (ДГАЕС).

«Укргідроенерго» планує завершити будівництво першої черги ДГАЕС у складі 3 гідроагрегатів до 2014 року.

Компанія «Укргідроенерго» створена на початку 2004 року шляхом об'єднання державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дніпрогідроенерго» і державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністрогідроенерго». Загальна встановлена ​​потужність дев'яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 5007,6 МВт.

100% акцій «Укргідроенерго» належить державі в особі НАК «Енергетична компанія України».