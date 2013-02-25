Суд порушив справу про банкрутство «Чорноморнафтогазу»

Господарський суд Автономної Республіки Крим порушив справу про банкрутство великого українського добувача газу - Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим).

Про це йдеться в постанові, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень.

«Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрресурскомплект» звернулося до Господарського суду Автономної Республіки Крим із заявою про порушення справи про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» як нездатного своєчасно виконувати свої зобов'язання перед кредитором у розмірі 662,735 тис. грн», - сказано в постанові.

Постановою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 17 січня 2013 року порушено провадження у справі.

Розгляд справи призначено на 26 лютого 2013 року.

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Наразі на балансі «Чорноморнафтогазу» перебуває 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатні і 2 нафтові. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогодні становлять: природного газу - 58,56 млрд куб. м, газового конденсату - 1231 тис. тонн, нафти - 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».

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