Портфель замовлень «Турбоатому» на 2013 рік становив 1,7 млрд грн

Найбільший в Україні виробник парових турбін - компанія «Турбоатом» сформувала портфель замовлень на 2013 рік у розмірі 1,7 млрд грн, повідомила УНІАН прес-служба компанії з посиланням на слова генерального директора підприємства Віктора Суботіна.

«Ми продовжуємо нарощувати позитивну динаміку за всіма напрямками виробничо-господарської діяльності. На 2013 рік повністю сформований портфель замовлень у розмірі 1,700 млрд грн», - сказано в повідомленні.

У планах компанії, як наголошується в повідомленні, розширення контактів з Росією, Казахстаном, Індією, Ефіопією та іншими країнами.

Як повідомляв УНІАН, «Турбоатом» у 2012 році скоротив чистий прибуток у порівнянні з 2011 роком на 27,7% - до 308,9 млн грн з 427,3 млн грн.

ВАТ «Турбоатом» виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. До структури "Турбоатому" входять два спеціальних конструкторських бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного устаткування. Управління державною частиною акцій «Турбоатома» здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій компанії.