Ставицький: ЄС пропонує Україні тристоронній газотранспортний консорціум

Брюссель. Єврокомісар з енергетичних питань Гунтер Еттінгер запропонував українській стороні розглянути питання створення газотранспортного консорціуму на тристоронній основі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

“Сьогодні в Брюсселі було підписано документ щодо зацікавленості Європейського Союзу в модернізації української ГТС”, - сказав Е.Ставицький. На уточнююче запитання, чи йде мова про газотранспортний консорціум, міністр зауважив, що сьогодні комісар запропонував розглянути питання щодо тристороннього консорціуму. За його словами, найближчими тижнями має відбутись “круглий стіл”, українська сторона пропонує провести його в Києві, де обговорити це питання, залучивши до розмови провідні європейські компанії, фахівців, представників країн каспійського регіону, а також компаній із США.

“Ми домовились, що ми відпрацюємо ці питання в найближчі тижні”, - сказав Е.Ставицький.

Також міністр заявив, що питання виходу України з енергетичного співтовариства не обговорюється. Водночас він зауважив, що Україну дійсно турбують питання щодо обхідних трубопроводів, зокрема «Південного потоку».

“Було заявлено єврокомісаром, що ці проекти не є проектами ЄС, але вони ставляться з повагою до того, що відбувається. Скажу відверто, що ми наполягли на тому, щоб ці питання розглядались за участю нашої держави”, - сказав Е.Ставицький.

Він зауважив, що сьогодні представники Європи неодноразово наголошували на тому, що Україна має стати енергетичним центром безпеки всієї Європи.