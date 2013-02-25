Ставицький заявив про можливість поставок з Європи 30 млрд кубів газу
Брюссель. Європейський Союз обіцяє Україні вирішити питання щодо диверсифікації постачання природного газу, що вплине на ціну російського газу для України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.
Він пояснив, що мова йде про реверсні поставки газу з Європи.
“У нас є повна домовленість і є чіткий план, який ми виконаємо в найближчий час”, - сказав Е.Ставицький, додавши, що мова йде про країни, які знаходяться на західному кордоні України, зокрема Словаччину, Угорщину, Польщу.
Він зауважив, що є технічні можливості поставок з Європи газу в обсязі 30 млрд кубів, що повністю задовольняє потреби України в імпортному газі. До того ж ціна такого газу буде відповідати ціні спотових ринків.
Відповідаючи на запитання, коли така домовленість може бути реалізована, Е.Ставицький сказав: “Найближчим часом”.
Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявляв, що Україна планує в першому кварталі 2013 року почати поставки газу з Європи через Словаччину та Угорщину.
Нагадаємо, німецький газовий трейдер RWE Supply&Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року - першого року, коли країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку - 56 млн куб. м газу.
C 1 листопада 2012 року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що закуповується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою до України через Польщу.
У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі до Росії до 20 млрд куб. м.
Також за заявами голови правління «Нафтогазу» Євгена Бакуліна, компанія «Нафтогаз України» очікує збільшення поставок газу від компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.