Ставицький обіцяє, що домовленості щодо української ГТС не будуть підкилимними

Брюссель. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький обіцяє, що будь-які домовленості щодо української ГТС не будуть підкилимними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі, відповідаючи на запитання, чи обговорювалось сьогодні в ЄС заява Президента України про те, що Українська ГТС може бути здана в оренду.

“Зараз опрацьовуються усі можливі моменти стосовно модернізації нашої ГТС. Тому в якому остаточному вигляді буде (рішення — УНІАН), це ми побачимо найближчим часом. Але я хочу запевнити всіх, що все буде відбуватися відверто і всі будуть знати, як воно відбувається. Це не буде під килимом”, - сказав міністр.

Він пообіцяв, що до цього процесу будуть залучені фахівці, а результати будуть повідомлені засобам масової інформації.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 22 лютого під час спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною» заявив, що Україна веде переговори з Росією не про продаж газотранспортної системи, а про передачу її в оренду, особливо наголосивши, що ці переговори перебувають на фінальній стадії.

Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін домагається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки не визначений. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - за участю ЄС.

У грудні 2012 року посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що Україна і Росія просунулися в переговорах про створення двостороннього консорціуму з управління газотранспортною системою України.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.