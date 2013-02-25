Німецький трейдер RWE може поставити до України щонайбільше 10 млрд куб. м

Максимальний обсяг газу, який може бути поставлений до України німецьким газовим трейдером RWE Supply&Trading за рамковою угодою, становить 10 млрд куб. м.

Про це йдеться в повідомленні компанії RWE, текстом якого володіє УНІАН.

«Максимальний обсяг газу, який може бути доставлений за рамковою угодою, становить 10 млрд кубометрів», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, рамкова угода, яка була підписана в травні 2012 року, дає лише правову основу для разових угод.

На цей момент компанія підтверджує деякі невеликі поставки газу в листопаді-грудні 2012 року в обсязі 56 млн кубічних метрів.

Також компанія зазначає, що спочатку рамкова угода була підписана до травня 2013 року, однак на цей момент його дію продовжено на невизначений термін.

Як раніше повідомляв УНІАН, 22 лютого 2013 року під час спілкування президента з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», Президент Віктор Янукович заявив, що Україна уклала з німецьким газовим трейдером RWE Supply&Trading контракт на поставку природного газу щорічним обсягом до 5 млрд кубометрів.

Німецький газовий трейдер RWE Supply&Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року, першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, 56 млн куб. м газу.

Компанія «Нафтогаз України» до цих пір не надає результати імпорту газу з Європи в 2012 році.

Нагадаємо, що з 1 листопада минулого року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що закуповується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою в Україну через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в РФ до 20 млрд куб. м.

Також, за заявами голови правління «Нафтогазу» Євгена Бакуліна, компанія чекає збільшення поставок газу від RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.