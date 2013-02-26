Нафта дешевшає на побоюваннях щодо політичної нестабільності в Італії

Світові ціни на нафту у вівторок знижуються на побоюваннях щодо ймовірності погіршення боргової кризи в Європі після виборів в Італії, а також в очікуванні новин з переговорів країн "шістки" - членів Ради безпеки ООН і Німеччини - з делегацією Ірану, свідчать дані бірж, повідомляє Прайм.

Ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 9.16 мск знизилася на 0,67 долара, або на 0,59% - до 113,77 долара за барель. Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,59 долара, або на 0,63% - до 92,52 долара за барель.

За попередніми результатами парламентських виборів в Італії жодна з партій не змогла продемонструвати впевнену перемогу, що вносить фактор невизначеності на ринок. Як свідчить агентство MarketWatch з посиланням на дані держтелебачення Rai, лівоцентристський блок на чолі з П'єром Луїджі Берсані отримає 29,1% місць у нижній палаті парламенту Італії, в той час як блоку правоцентристських сил на чолі з Сильвіо Берлусконі дістанеться 28,6%.

Крім того, інвестори звернули увагу на заяви глави Держдепартаменту США Джона Керрі, на думку якого, знаходження дипломатичного вирішення проблеми, пов'язаної з ядерною програмою Ірану, можливо. Офіційні особи із США також підтверджують ймовірність зняття санкцій щодо ісламської країни.

Водночас, у вівторок учасники торгів чекають публікацію даних від Американського інституту нафти (API) за запасами сировини на гуртових складах країни. За прогнозами аналітиків, опитаних агентством Bloomberg, показник зріс за минулий тиждень на 2,5 мільйона барелів до 378,9 мільйона, що може стати максимальним рівнем з 20 липня 2012 року.