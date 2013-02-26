Медведєв хоче знизити залежність Росії від нафти і газу

Російська економіка дуже залежна від доходів, одержуваних від продажу нафти і газу, необхідно її реформування з метою залишитися конкурентоспроможними в сучасному світі. Таку думку висловив глава уряду РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю бразильському телеканалу "Globo"/"Глобу"/, яке сьогодні виходить в ефір, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Річ у тому, що у нас дійсно дуже високий ступінь залежності від поставок сировини на експорт, і зокрема вуглеводнів, нафти і газу. Це не критична ситуація, але вона дуже для нас складна. У нас зараз трохи менше 50% доходів державного бюджету створюється за рахунок поставки нафти і газу - це занадто велика ступінь залежності, - вказав російський прем'єр-міністр. - Давайте згадаємо, що відбулося у 2008 році: ціни на нафту обвалилися, ми відразу стали відчувати проблеми з дохідною частиною бюджету, і нам довелося частково обрізати цілий набір витрат. Ми, щоправда, не поступилися соціальними гарантіями, але ми все-таки змушені були закрити низку програм".

Він особливо наголосив, що Росії життєво необхідно піти від цієї залежності, "хоча б вийти на ситуацію, коли тільки чверть доходів буде формуватися від поставок нафти і газу". "Мені здається, що це буде вже хороший рівень диверсифікації російської економіки", - сказав Дмитро Медведєв.

За оперативними даними Мінфіну РФ, у 2012 році нафтогазові доходи федерального бюджету становили 50,2%.