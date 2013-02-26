"Нафтогаз" планує цього року закупити 18-20 млрд кубів російського газу

НАК “Нафтогаз України” планує в 2013 році купити у Російської Федерації природний газ в обсягу 18-20 млрд куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час 4-го міжнародного енергетичного форуму повідомив журналістам заступник голови правління “Нафтогазу” Вадим Чупрун.

“Цього року плануємо купити 18-20 млрд куб. м”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Нагадаємо, велику частку газу, що імпортується до України, становить газ, який поставляється з Російської Федерації.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.