Угоду з Chevron про видобуток сланцевого газу можуть підписати протягом двох місяців

Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков очікує підписання угоди про розподіл продукції з американською компанією Chevron, яка планує вести видобуток сланцевого газу на Олеській площі, протягом найближчих 2 місяців. Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Проскуряков повідомив журналістам у вівторок, 26 лютого, під час 4-го Міжнародного енергетичного форуму.

«Протягом 2 місяців УРП з Chevron планується підписати», - сказав міністр.

Також він зазначив, що всі питання з місцевими органами управління практично врегульовані. "Ми вийшли на розуміння з органами самоврядування в тих регіонах, де буде працювати Chevron", - зазначив О.Проскуряков.

Як раніше повідомляв УНІАН, американська компанія Chevron оптимістично оцінює перспективу підписання з Україною угоди про видобуток сланцевого газу, але вважає, що переговори не можуть тривати вічно.

Україна впродовж останніх трьох років веде поки безрезультатні переговори з Росією про зниження ціни на газ, а та у відповідь вимагає контролю над ГТС або інтеграції в Митний союз. У зв'язку з цим Україна веде активний пошук заміни російським енергоносіям. Це стосується насамперед збільшення видобутку власного газу і розробок сланцевого "блакитного палива".

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell (прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) Оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу, Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.) - 2,98 трлн куб. м газу).

4 січня 2013 року підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівської площі в Харківській і Донецькій областях. Практичні роботи з видобутку нетрадиційного газу почнуться тільки після відповідних екологічних оцінок проекту.

А втім, з компанією Сhevron угоду досі не укладено.

До того ж міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький розраховує на швидку згоду місцевих рад Львівської та Івано-Франківської областей, на території яких знаходиться Олеське родовище, допустити нафтогазову компанію Сhevron до розробки цього родовища. Про це він заявив на брифінгу в Кабінеті Міністрів 20 лютого.

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