На модернізацію котелень Горлівки виділять 8,8 млн євро в рамках Кіотського протоколу

Державне агентство екологічних інвестицій України (Держекоінвест) і японська компанія Asuka Green investment Co, Ltd 25 лютого підписали контракт за першою чергою проекту «Реконструкція системи теплопостачання мікрорайонів «Сонячний» і «Будівельник» у Горлівці Донецької області».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держекоінвеста.

Як зазначається в повідомленні, кошти на реалізацію проекту в розмірі близько 8,8 млн. євро будуть використані в рамках Кіотського протоколу. Проект передбачає заміну застарілого котельного устаткування, що виробило свій ресурс.

Котельне устаткування мікрорайонів «Сонячний» і «Будівельник» відпрацювало понад 30 років. Крім того, через зниження навантаження промислового сектора воно працює з низькою ефективністю.

На сьогодні теплопостачання в житловому мікрорайоні «Будівельник» забезпечується від існуючої опалювальної газової котельної № 30. Технологічною частиною проекту передбачене виведення з експлуатації існуючої газової опалювальної котельні № 30 і забезпечення споживачів зони існуючої опалювальної котельні № 30 теплопостачанням від чотирьох нових газових опалювальних котелень.

У прес-службі уточнили, що японська компанія є постачальником устаткування і технологій, спрямованих на скорочення обсягу викидів парникових газів.

Держекоінвест має намір провести конкурс з вибору підрядника для проведення будівельно-монтажних робіт.

Цей проект є першим етапом реалізації проекту «Реконструкція системи теплопостачання м. Горлівка».

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році компанія Asuka Green Investment Co., LTD і Горлівська міська рада підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає розробку проекту «Реконструкція системи теплопостачання м. Горлівка Донецької області».

Проект охоплює котельні та розподільні тепломережі, що поставляють тепло до об'єктів міста. Метою проекту є зниження споживання палива, що включає реконструкцію і заміну устаткування котельних і розподільних тепломереж, зниження викидів у атмосферу на 30 тис. тонн на рік завдяки впровадженню новітніх технологій.