Україна планує імпортувати 7 млрд куб. м газу з Угорщини та Словаччини

Україна планує в 2013 році укласти контракт на поставку природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини та Словаччини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час 4 щорічного Українського енергетичного форуму заявив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун.

«У поточному році планується також укладення окремих контрактів на поставку природного газу в обсязі до 7 млрд куб. м через територію Угорщини і Словаччини», - заявив В.Чупрун.

"З 1 березня 2012 року "Укртрансгаз" забезпечив можливість прийому газу з Угорщини в Україну в обсязі до 3 млн куб. м на добу в зимовий період і понад 1 млн куб. м - влітку - додав він.

Також заступник голови "Нафтогазу" наголосив, що угорська сторона підтвердила технічну можливість подачі газу і на цей час сторони підписали технічну угоду і готові до транспортування газу з території Угорщини до України.

"Заплановані поставки газу з території Словаччини в обсязі до 3 млн куб. м на добу на цей момент вимагають технологічного узгодження", - повідомив В.Чупрун.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Україна планує в першому кварталі 2013 року почати поставки газу з Європи через Словаччину та Угорщину.

22 лютого 2013 року під час спілкування президента з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», Президент Віктор Янукович заявив, що Україна уклала з німецьким газовим трейдером RWE Supply&Trading контракт на поставку природного газу щорічним обсягом до 5 млрд кубометрів.

Нагадаємо, що згідно рамкової угоди, максимальний обсяг газу, який може бути поставлений в Україну німецьким газовим трейдером RWE Supply&Trading, становить 10 млрд куб. м.

RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року, першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, 56 млн куб. м газу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в РФ до 20 млрд куб. м.