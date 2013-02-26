«Нафтогаз» пропонує нерезидентам зберігати газ за цінами нижче європейських

Україна пропонує іноземним компаніям зберігати газ у своїх підземних сховищах за цінами, які в кілька разів нижчі від європейських.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу під час 4-го щорічного Українського енергетичного форуму заявив заступник голови правління НАК “Нафтогаз України” Вадим Чупрун.

“Тариф на зберігання газу для нерезидентів України буде в кілька разів нижчий, ніж у провідних європейських компаній”, - сказав В.Чупрун.

Також заступник голови правління “Нафтогазу” зазначив, що митні умови зберігання газу в підземних сховищах на сьогодні досить демократичні і привабливі для європейських компаній. “На сьогодні є всі можливості для інтеграції підземних сховищ газу України в європейську систему газопостачання”, - наголосив В.Чупрун.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада внесла зміни до законодавства, яким дозволено лібералізацію ринку газу.

З 3 жовтня 2012 року Кабінет Міністрів України припинив дію постанови №163 від 5 березня 2008 року, якою забезпечувалася монополія НАК «Нафтогаз України» на реалізацію імпортного газу.

Крім того, Кабмін також скасував дію постанови, яка дозволяла здійснення самостійної закупівлі імпортного газу підприємствами-виробниками азотних мінеральних добрив, в обсязі, що не перевищує власних потреб виробництва.

У квітні 2012 року НКРЕ затвердила порядок доступу до газотранспортної системи України, що надає суб'єктам ринку рівні права з доступу до системи і підземних сховищ газу (ПСГ).

Довідка УНІАН. Дочірня компанія «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 ПСГ загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію і виконують такі основні функції: регулюють сезонні нерівномірності газопостачання в Україні; компенсують коливання в споживанні природного газу в європейських країнах.

НАК «Нафтогаз України» об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни, є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом територією України.