«Нафтогаз» з технічних причин не повністю розрахувався з "Газпромом" за січневий газ

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з технічних причин не повністю розрахувалася перед російським газовим монополістом компанією "Газпром" за імпортований у січні газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок, 26 лютого, під час 4-го щорічного українського енергетичного форуму повідомив журналістам заступник голови правління "Нафтогазу" Вадим Чупрун.

"Ми там трохи не доплатили і ось чому. Там хіміки використовували промисловий газ, в бухгалтерії є якісь неточності, тому поки не з'ясують ці моменти - ми не можемо платити, ми не знаємо точну цифру", - сказав В.Чупрун.

Також В.Чупрун зазначив, що санкцій з цього приводу не може бути, тому що це взаємотехнічне питання. Зараз "Нафтогаз" уточнює з "Газпромом" і промисловими споживачами сформовану ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної митної служби, Україна у січні 2013 року закупила у Російської Федерації газу на суму 1,105 млрд дол., і у Німеччині - на суму 10,071 млн дол.

Україна у січні ц.р. імпортувала газ, який практично повністю поставляється з Російської Федерації, за ціною 426,16 дол. за 1 тис. куб. м, повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Нагадаємо, що в першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426. дол за 1 тис. куб. м, у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м