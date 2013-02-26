Arawak Energy у 2013 році вкладе 100 млн дол. у розробку вуглеводнів в Україні

Компанія Arawak Energy Ukraine B.V. (Нідерланди), що володіє понад 25% нафтовидобувної групи «Гео Альянс» з активами в Україні, у 2013 році планує вкласти 100 млн дол. в розробку вуглеводнів в Україні.

Про це під час 4-го Міжнародного Українського енергетичного форуму повідомив президент компанії Алістер Макбейн.

«Очікуємо, що більше 100 млн дол. спрямуємо цього року», - сказав А.Макбейн.

Також Макбейн зазначив, що компанія експлуатує п'ять свердловин у Полтавській області і наразі займається їх модернізацією.

Як раніше повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) видав дозвіл Arawak Energy Ukraine B.V. (Нідерланди) на придбання понад 25% кіпрської Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited холдингової компанії нафтовидобувної групи «Гео Альянс», яка має активи в Україні.

У 2010 році Geo Alliance оголосила про плани розмістити 34,1% пакет акцій на Варшавській фондовій біржі з метою залучення близько 250 млн доларів. Проте вже в грудні 2010 року компанія відмовилася від оголошеного первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі, пояснивши рішення несприятливими ринковими умовами.

Arawak Energy займається розвідкою і видобутком вуглеводнів у Росії, Казахстані та Азербайджані і в 2009 році була придбана Vitol Group - однією з найбільших світових нафтотрейдерів. Vitol Group у 2011 році продано 135 млн т сирої нафти, вона утримує близько 40% світових морських перевезень нафти і налічує близько 350 вуглеводневих проектів у всьому світі. «Гео Альянс» володіє 16 ліцензованими ділянками на розробку вуглеводнів, 15 з яких знаходяться в Дніпровсько-Донецькій западині. За перше півріччя 2012 року компанія добула 133 млн куб. м газу. «Гео Альянс» входить до складу групи EastOne Віктора Пінчука.