Стали відомі причини обвалення конструкцій на Чорнобильській АЕС

Чорнобильська АЕС назвала причиною обвалення покрівлі в машинному залі четвертого блоку дію кількох сукупних чинників, зокрема неміцність конструкцій, які піддалися значним руйнуванням під час аварії 1986 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Чорнобильської АЕС.

Згідно з повідомленням, також однією з причин стали корозійні процеси, враховуючи наявність слідів активних протікань атмосферних опадів (бурульки і полій) з високої покрівлі безпосередньо на ферму.

«Снігове навантаження на покрівлю машинного залу в осях 50 — 68 між рядами А - Б на момент руйнування не перевищувало значень, встановлених проектом і експлуатаційною документацією ЧАЕС», - говориться в повідомленні.

«Основною причиною, що унеможливлювала запобігання руйнуванню зазначених конструкцій, була відсутність можливості проведення візуального контролю за технічним станом конструкцій унаслідок відсутності безпечних підходів і вкрай небезпечної радіаційної обстановки», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінних панелей і частини легкої покрівлі машинного залу енергоблоку №4. Площа руйнування становила близько 600 кв.м.

Інцидент стався о 14.03 у приміщеннях, які не обслуговуються.

На Чорнобильській АЕС створена комісія для розслідування причин часткового руйнування будівельних конструкцій машинного залу.

Будівельні конструкції обрушилися на ділянці машзалу, пошкодженого під час техногенної аварії на 4-му енергоблоці в 1986 році.

Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, попередньою причиною руйнувань на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС названо снігове перевантаження.