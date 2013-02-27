Ціна нафти змінилася різноспрямовано на негативі з єврозони і сильних статданих зі США

На світових торгах у середу, 27 лютого, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на негативі з єврозони, сильних статданих зі США і заявах голови ФРС Бена Бернанке.

Зокрема, ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже виросла на 0,05 долара, або на 0,04% - до 112,76 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,01 долара, або на 0,01% - до 92,62 долара за барель.

У вівторок, 26 лютого, підсумки виборів в Італії показали, що жодна з політичних сил в країні не змогла набрати абсолютної більшості голосів в обох палатах національного парламенту. Крім того, лідери деяких блоків уже висловили своє небажання утворювати коаліцію зі своїми суперниками. Все це викликало стурбованість учасників торгів щодо політичних перспектив Італії та ймовірності посилення на цьому тлі боргової кризи в усій єврозоні.

Тим часом, підтримку зростанню цін на "чорне золото" надали макроекономічні статдані зі США, що перевершили очікування аналітиків. Conference Board повідомила, що індекс довіри споживачів до економіки у лютому збільшився до 69,6 пункта з 58,4 пункта у січні з прогнозом зростання лише до 62 пунктів.

Набагато кращими за прогнози виявилися дані з продажів нових будинків в США. У січні показник збільшився на 15,6% порівняно з груднем і становив 437 тисяч, досягши максимального рівня з липня 2008 року.

Підтримали ціну нафти і заяви голови ФРС США Бена Бернанке, за словами якого, в нинішній економічній ситуації переваги викупу активів з ринку очевидні. Як заявив очільник регулятора, монетарна політика надає значну підтримку відновленню економічного зростання в США зі збереженням інфляції на близькому до цільового рівні - 2%, передає Bloomberg.