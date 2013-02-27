Бойко розповів, за які кошти реалізуватимуть інфраструктурні енергопроекти

Реалізація інфраструктурних проектів у енергетичній сфері в Україні проходитиме за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій (МФО) і збільшення статутних капіталів компаній за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко на розширеному засіданні Кабінету Міністрів у середу, 27 лютого, під час представлення Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

Він повідомив, що для реалізації в цей період зібрано 18 інфраструктурних проектів, велика частина яких знаходиться в енергетичній сфері.

«У нас дві моделі фінансування цих проектів. Перша - кошти міжнародних фінансових організацій, друга - залучення облігацій внутрішньої позики в статутні капітали компаній, які будують інфраструктурні проекти”, - сказав Ю.Бойко.

Він також зазначив, що реалізація проектів при використанні коштів МФО проходить не перший рік, а модель збільшення статутного капіталу за рахунок ОВДП відпрацьована в 2012 році на компанії «Укргідроенерго».

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Міністерство фінансів України випустило ОВДП для збільшення статутного капіталу ПАТ «Укргідроенерго» на суму 1 млрд грн, із прибутковістю 9,95% річних.

Крім того, у 2012 році Мінфін здійснив випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 6 млрд грн, із прибутковістю 9,45%-9,95% річних.

Нагадаємо, що в середу, 27 лютого, на розширеному засіданні Кабінет Міністрів за участю Президента Віктора Януковича розглядає проект Держпрограми Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, реалізація якої дозволить досягти зростання ВВП у 2013 році на рівні 2,5-3,4%, у 2014 р. - 3-4%.