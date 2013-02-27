«Газпром» розраховує підписати контракт на поставку газу до Китаю до кінця року
Москва. Російський газовий монополіст компанія «Газпром» розраховує підписати контракт на поставки російського газу до Китаю до кінця 2013 року.
Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками зустрічі в Пекіні заступника голови правління ВАТ «Газпром» Олександра Медведєва з головою ради директорів Китайської національної нафтогазової корпорації (КННК) Цзян Цземіном і віце-президентом КННК Ван Дунцзіном.
«Газпром» і КННК домовилися інтенсифікувати переговори про поставки російського природного газу «східним» маршрутом з метою підписання контракту купівлі-продажу природного газу до кінця 2013 року. Такі терміни встановлені за рішенням російсько-китайської міжурядової комісії з енергетичної співпраці під керівництвом заступника голови уряду Російської Федерації Аркадія Дворковича і заступника прем'єра державної ради Китайської Народної Республіки Ван Цішаня», - зазначається у повідомленні.
Сторони підтвердили узгоджені раніше базові параметри експорту російського газу до Китаю, включаючи обсяги газу, що експортується, терміни початку поставок, їх тривалість, точку здачі газу на кордоні, а також інші умови. Найближчим часом переговори будуть продовжені на рівні експертів для досягнення домовленостей щодо інших умов поставок у короткі терміни.
Також сторони приділили увагу обговоренню перспектив співпраці в області скрапленого природного газу, передусім, у частині можливої взаємодії за проектом «Владивосток-СПГ».
Довідка УНІАН. Китайська національна нафтогазова корпорація (КННК) - найбільша державна нафтогазова компанія Китаю (частка участі держави - 100%) і одна з провідних інтегрованих нафтогазовидобувних компаній у світі.
Угода про стратегічну співпрацю між ВАТ «Газпром» і КННК була підписана 14 жовтня 2004 року. Угода передбачає, зокрема, опрацьовування питань, пов'язаних з організацією «Газпромом» поставок природного газу з Росії до Китаю. Також досліджуються можливості реалізації спільних проектів у області газопереробки і газохімії на сході Росії і в третіх країнах. Для керівництва роботою з виконання угоди створено спільний координаційний комітет. Відповідно до рішення комітету, для ведення поточної роботи з реалізації угоди була створена змішана робоча група, а також робочі групи за основними напрямами співпраці.
У жовтні 2009 року ВАТ «Газпром» і КННК підписали рамкову угоду про основні умови поставок природного газу з Росії до Китаю. У грудні 2009 року були підписані базові основні умови поставок газу з Росії до Китаю.
Наразі «Газпром» і КННК продовжують переговори щодо комерційних параметрів проектів поставок російського газу до КНР, що передбачає експорт до цієї країни до 68 млрд куб. м газу щорічно.