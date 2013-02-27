Україна в січні імпортувала 43,5 млн куб. м газу за контрактом з RWE

Україна в січні 2013 року імпортувала 43,5 млн куб. м природного газу, що купується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою через Польщу.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії «Укртрансгаз».

«За даними об'єднаного диспетчерського управління ПАТ «Укртрансгаз», у січні 2013 року з боку Республіки Польща до газотранспортної системи України надійшло 43,5 млн куб. м природного газу», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на сьогодні існує технічна можливість прийому природного газу в ГТС України від Угорського оператора ГТС (компанія FGSZ LTD).

«Між ПАТ «Укртрансгаз» і компанією FGSZ LTD (Угорщина) підписано Технічну угоду», - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що ведуться переговори з компаніями Eustream (Словаччина) і «СНТГН Трансгаз» (Румунія) про можливість подачі природного газу з територій Словаччини і Румунії в ГТС України.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна планує в 2013 році укласти контракт на поставку природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини та Словаччини.

На початку лютого міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Україна планує в першому кварталі 2013 року почати поставки газу з Європи через Словаччину та Угорщину.

22 лютого 2013 року під час спілкування президента з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною» Президент Віктор Янукович заявив, що Україна уклала з німецьким газовим трейдером RWE Supply&Trading контракт на поставку природного газу щорічним обсягом до 5 млрд кубометрів.

Нагадаємо, що згідно з рамковою угодою, максимальний обсяг газу, який може бути поставлений до України німецьким газовим трейдером RWE Supply&Trading, становить 10 млрд куб. м.

RWE Supply&Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року, першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, 56 млн куб. м газу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в РФ до 20 млрд куб. м.