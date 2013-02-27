Vanco за три роки інвестує в розробку шельфу Чорного моря 330 млн дол.

Компанія Vanco планує протягом трьох років інвестувати 330 млн дол. у розробку Прикерченської нафтогазової ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент компанії Джеймс Баун під час 4-го щорічного Українського енергетичного форуму.

«Програма коштуватиме 330 млн дол. У перший рік плануємо провести розвідку, на другий рік - аналіз отриманої інформації і на третій рік - буріння двох глибоководних свердловин вартістю по 150 млн дол. кожна», - сказав він.

Також Дж.Баун зазначив, що ймовірність виявлення в цих свердловинах газу і нафти становить 17-20%.

«Проект розрахований на 30 років з наступним продовженням ще на 20 років, де держава отримає 70%», - додав Дж.Баун.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого 2013 року Кабінет Міністрів відновив дію угоди про розподіл продукції, яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, з компанією Vanco.

30 січня 2013 року міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков повідомив журналістам, що Стокгольмський арбітраж наприкінці грудня 2012 року затвердив мирову угоду між Vanco та державою Україна, відзначивши, що в процесі укладення цієї угоди ніяких перепоступок прав і обов'язків не було.

Стокгольмський арбітражний суд відмовився коментувати мирову угоду між Україною та компанією Vanco, посилаючись на конфіденційність інформації.

У 2006 році компанія Vanсo International Ltd виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом Міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов'язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska, яку контролюють у рівних частках Vanco International, ДТЕК, Shadowlight Investments Limited бізнесмена Євгена Новицького, а також компанія Integrum Technologies Limited.

Нагадаємо, 25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

У липні 2010 року держава Україна і компанія Vanco Prуckerchenska припинили арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді і почали переговори з метою мирного врегулювання спору щодо Угоди про розподіл продукції.

У липні 2011 року уряд оприлюднив розпорядження від 11 квітня 2011 р. Про схвалення Кабінетом Міністрів Мирової угоди між державою Україна та компанією Vanco Prуckerchenska Ltd.

Документом Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції доручено визначити уповноважених осіб для підписання Мирової угоди.

Крім того, комісії доручено після винесення Арбітражним трибуналом при Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма рішення на узгоджених умовах забезпечити внесення змін до Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією Vanсo International Ltd згідно з Мировою угодою.

14 січня 2013 року комісія із захисту конкуренції Республіки Сербія надала дозвіл найбільшому енергохолдингу України ДТЕК на придбання компанії Vanco Ukraine (Британські Віргінські острови).