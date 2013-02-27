Держпрограма економічного розвитку передбачає продовження ресурсу АЕС

У Державній програмі активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки істотну увагу приділили продовженню ресурсу атомних електростанцій України.

Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Кабінету Міністрів України з посиланням на доповідь прем'єр-міністра Миколи Азарова на розширеному засіданні уряду 27 лютого.

«Істотна увага приділена будівництву та модернізації об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Зокрема програма передбачає продовження ресурсу атомних станцій і підвищення рівня безпеки блоків АЕС, а також реконструкцію відкритих розподільних споруд Запорізької, Хмельницької та Рівненської АЕС», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що особливу увагу в програмі уряду приділили добудові Ташлицькій гідроакумулюючій станції, яка експлуатується Південно-Українською АЕС.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Кабінет Міністрів України схвалив Державну програму активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки вартістю 380 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За кількістю енергетичних реакторів Україна посідає десяте місце у світі та п'яте в Європі, всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.