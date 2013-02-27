«Київенерго» до 2015 року спрямує 270 млн грн на модернізацію ТЕЦ-5

Енергогенеруюча компанія «Київенерго» до кінця 2014 року планує спрямувати 270 млн грн на модернізацію і реконструкцію столичної теплоелектроцентралі «ТЕЦ-5».

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії «Київенерго».

«З метою підвищення надійності та стабільності енергопостачання столиці, публічне акціонерне товариство «Київенерго» взялося за реалізацію проекту зі встановлення комплектного розподільного елегазового пристрою 330 кВ (КРУЕ-330) на столичній ТЕЦ-5», - сказано в повідомленні компанії.

Як наголошується в повідомленні, комплектний розподільчий елегазовий пристрій - високовольтне обладнання, призначене для приймання електроенергії від трансформаторних підстанцій і розподілу її споживачам. Це КРУЕ-330 встановлюється замість нинішнього відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на ТЕЦ-5, яка експлуатується вже понад 40 років і вичерпало свій строк експлуатації.

Компанія планує реалізовувати проект поетапно протягом 2013-2014 років.

«У поточному році буде встановлений додатковий автотрансформатор напругою 330/110/35 кВ, протягом 2014 року - споруджено будинок КРУЕ, встановлено електротехнічне обладнання, перепідключено лінії електропередачі. Завершити монтаж пристрою і ввести його в експлуатацію планується наприкінці 2014 року», - йдеться в повідомленні.

У поточному році на проведення монтажних робіт і закупівлю електротехнічного обладнання планується направити близько 100 млн грн, близько 60 млн грн вже направлено на закупівлю обладнання. «Всього протягом двох років на проект планується направити понад 270 млн грн», - відзначили в компанії.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена ​​електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена ​​електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на 3 станціях теплопостачання і 183 котелень. Загальна встановлена ​​потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі).

Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації й продажу електроенергії.