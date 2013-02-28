Нафта дорожчає на позитивних новинах зі США та Японії

На світових торгах у четвер, 28 лютого, ціни на нафту зростають на новинах зі США та Японії.

Зокрема, ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже піднялася на 0,12 долара, або на 0,11% - до 111,99 долара за барель, передає Bloomberg.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,23 долара, або на 0,25% - до 92,99 долара за барель.

У той же час учасників торгів порадували новини з Японії про те, що прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе офіційно призначив главу Азіатського банку розвитку Харухіко Курода кандидатом на посаду глави ЦБ. Курода є прихильником продовження реалізації стимулюючих заходів для підтримки темпів зростання національної економіки.

Сприяють зростанню котирувань і статдані зі США. Обсяг незавершених угод із продажу будинків на вторинному ринку США в січні збільшився на 4,5% порівняно з груднем минулого року і виявився максимальним із квітня 2010 року. Експерти при цьому прогнозували зростання числа угод лише на 1,7%.