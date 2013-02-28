«Газпром» поспішає дістати українську ГТС через проблеми з "Південним потоком" - експерт

Москва. Російський газовий монополіст «Газпром» посилює тиск на Україну з метою отримати контроль над її газотранспортною системою через проблеми з реалізацією газопроводу в обхід української території «Південний потік».

Про це власному кореспонденту УНІАН у Російській Федерації повідомив партнер і аналітик консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін.

«Усім зрозуміло, що мета в Росії - отримати контроль над ГТС України в тому чи іншому вигляді, оскільки це їй необхідно через дуже слабкі перспективи «Південного потоку», - сказав він.

М.Крутіхін пояснив, що коли Росія побудує «Південний потік», то як тільки будуть з'єднуватися сухопутні частини на кордонах держав - членів ЄС, цей газопровід відразу перетвориться на європейську мережу, яка буде підпорядковуватися європейським законом.

«Тобто в «Газпрому» фактично відберуть контроль над цією транспортною мережею, влаштують на кордонах можливості технічного реверсу газу і пустять газ третіх сторін до цієї системи, а ще якогось незалежного керуючого наймуть», - сказав М.Крутіхін.

На його думку, в такій ситуації «Газпром» все більше схиляється до того, щоб домовитися з Україною про використання її ГТС, хоча тут теж є багато підступів. Зокрема він нагадав, що Україна теж хоче працювати в рамках Європейського енергетичного простору, а це означатиме, що її ГТС підкорятиметься нормам Третього енергетичного пакета.

Експерт наголосив, що це абсолютно не влаштовує «Газпром», так як туди потрібно буде пускати газ третіх сторін і засновувати незалежного регулятора, а також організовувати реверс, щоб качати газ з Європи до України.

«Тут і є камінь спотикання між українською стороною та «Газпромом». Ще нічого не визначено і дуже важкі переговори попереду», - сказав М.Крутіхін.

До того ж експерт відзначив, що поки «Газпром» не визнає провал «Південного потоку», але рано чи пізно йому доведеться визнати, що ті 50 млрд дол., які вони збираються вкласти в цей проект, своєї мети не досягнуть.

«Газпром» за такі гігантські гроші побудує ще одну газотранспортну мережу для європейських держав, а не для себе. Якщо газпромівські керівники, а у цієї компанії тільки один керівник - Володимир Путін, усвідомлюють цю перспективу, то у Росії не залишиться нічого, крім як домовитися з Україною», - вважає М.Крутіхін.

Він наголосив, що саме з цієї причини Росія чинить тиск на Україну - непоступливість "Газпрому" за цінами, рахунки за неспожитий газ.

На думку експерта, в Росії повинні зрозуміти, що у «Газпрому» не буде ніякого ринку без співпраці з Україною.

«Я весь час чекаю, коли «Газпром» замість своєї нахраписто непримиренної політики буде змушений діяти цивілізовано за схемою «win-win», коли обидві сторони роблять якісь кроки назустріч один одному, знаходять компроміси і домагаються взаємовигідних рішень», - завершив М.Крутіхін.

Нагадаємо, Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін домагається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки не визначений.

Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - за участю ЄС. У грудні 2012 року посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що Україна і Росія можуть вести переговори лише про двосторонній консорціумі з управління газотранспортною системою України. До того ж він зазначив, що крім консорціуму може розглядатися варіант спільного підприємства. Причому процес створення консорціуму або СП дозволить знизити ціну на газ для України і забезпечити завантаження ГТС.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що єврокомісар з енергетичних питань Гунтер Еттінгер запропонував українській стороні розглянути питання створення газотранспортного консорціуму на тристоронній основі. До того ж Е.Ставицький пообіцяв, що будь-які домовленості щодо української ГТС не будуть підкилимними - до цього процесу будуть залучені фахівці, а про результати повідомлять засобам масової інформації.

Раніше, 22 лютого, Президент України Віктор Янукович у рамках телепроекту «Діалог з країною» заявив, що Україна веде переговори з Росією не про продаж газотранспортної системи, а про передачу її в оренду, особливо наголосивши, що ці переговори перебувають на фінальній стадії. За словами президента, під час переговорів піднімається питання не про продаж ГТС, а про її оренду, що дозволить більш ефективно використовувати її і безболісно прокачувати необхідні обсяги газу.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

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