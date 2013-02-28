ДТЕК за рік збільшив видобуток вугілля на 65%

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, у 2012 році збільшив видобуток вугілля на 65,3% - до 39,693 млн тонн з 24,001 млн тонн у 2011 році, повідомили в компанії.

«Видобуток вугілля підприємствами ДТЕК у 2012 році становив 39,7 млн ​​тонн, обсяг збагачення вугілля - 27,7 млн ​​тонн, відпуск електроенергії генеруючими підприємствами - 51,4 млрд кВт/год, закупівля електроенергії в ОРЕ - 53,9 млрд кВт/год», - відзначили в прес-службі ДТЕК.

До того ж у компанії повідомили, що в 2012 році ДТЕК завершив етап розширення бізнесу і переходить до етапу системного підвищення ефективності підприємств.

«Найближчим часом ДТЕК зосередиться на ефективності виробництва, управління та інвестицій. Компанія продовжить виконувати стратегічну програму модернізації потужностей. Ми впевнені у високому потенціалі наших підприємств і прагнемо до того, щоб вивести їх на якісно новий рівень - як з погляду промислових технологій, так і з погляду безпеки праці», - цитує прес-служба виконавчого директора ДТЕК Юрія Риженкова.

У компанії також відзначили, що в період з грудня 2011 року по липень 2012 року до складу ДТЕК увійшли 15 шахт і сім збагачувальних фабрик, чотири теплові електростанції, три енергопостачальні підприємства, а також ПАТ «Київенерго».

«У ДТЕК триває процес інтеграції придбаних підприємств і приведення їх роботи до єдиних стандартів. Насамперед це стосується високих вимог ДТЕК до промислової безпеки та етики ведення бізнесу», - повідомили в компанії.

У компанії також відзначили, що обсяги переробки вугілля та випуску концентрату виросли більш ніж удвічі - до 27,7 млн ​​тонн і 18,3 млн тонн відповідно. Серед основних чинників зростання в компанії назвали отримання в концесію нових вугільних активів - «ДТЕК Ровенькиантрацит» і «ДТЕК Свердловантрацит» з грудня 2011 року, а також придбання російських підприємств (три шахти і одна збагачувальна фабрика) в липні 2012 року.

Крім того, компанія відзначає стабільне зростання річних показників видобутку вугілля на підприємствах «ДТЕК Павлоградвугілля» і «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» (на 10,3% та 5,9% відповідно). До того ж «ДТЕК Павлоградвугілля» за рік досяг рекордного видобутку - 17 млн ​​тонн.

Як повідомляв УНІАН, ДТЕК має намір до кінця 2018 року інвестувати 23,3 млрд грн у модернізацію теплових електростанцій.

Модернізація пройде на всіх дев'яти ТЕС, що входять до складу «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Східенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькіантраціт» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанії «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.