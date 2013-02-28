Shell припиняє програму буріння на Алясці

Англо-голландський концерн Royal Dutch Shell оголосив про намір узяти паузу в реалізації програми буріння в Чукотському морі і морі Бофорта в 2013 році для підготовки обладнання, планує відновити програму пізніше, повідомляється в прес-релізі компанії.

Shell намагається реалізувати амбітні плани з буріння на шельфі Аляски. Компанія вже витратила 4,5 мільярда доларів на підготовку до початку пошуку і видобутку нафти в Арктиці, проте зіткнулася з безліччю перешкод. На початку вересня минулого року почалося буріння свердловини в Чукотському морі після шести років підготовки, усунення всіх адміністративних бар'єрів та отримання необхідних дозволів, а також на тлі масових протестів екологічних організацій, повідомляють РІА «Новости».

Однак уже через день буріння припинили через лід. Останнім став інцидент з плавучою буровою платформою Kulluk, яка в новорічну ніч сіла на мілину недалеко від узбережжя Аляски. Глава МВС США Кен Салазар заявив, що проблеми Shell на шельфі Аляски викликають занепокоєння і ставлять під питання можливість компанії продовжити буріння в Арктиці цього року.

"Ми досягли прогресу на Алясці, але це довгострокова програма, яку ми хочемо реалізувати безпечно. Наше рішення полягає в тому, щоб призупинити її на поточний рік, що дасть нам час забезпечити готовність людей і устаткування", - сказав директор американського підрозділу з видобутку Мервін Одум.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням від 23 січня схвалив проект угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment BV і «Надра Юзівська».

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

У середині лютого Турецька нафтова корпорація TPAO і компанія Royal Dutch Shell підписали угоду на розвідку нафти і газу в західній частині Чорного моря, про що повідомила низка європейських і турецьких ЗМІ.

Довідка УНІАН. Прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.) - у 2,98 трлн куб. м газу.