Ахметов збільшив виробництво електроенергії

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшив виробництво електроенергії на 55,8% до 51,383 млрд кВт/год. - з 32,98 млрд кВт/год. у 2011 році, повідомили в компанії.

У компанії відзначили, що енергопостачальні підприємства ДТЕК у 2012 році збільшили закупівлю електроенергії на ОРЕ (оптовий ринок електроенергії) у 3,83 рази до 53,918 млрд кВт/год., тоді як за підсумками 2011 року закупівля в ОРЕ становила - 14,066 млрд кВт/год.

До того ж у компанії повідомили, що в 2012 році експорт електроенергії збільшився на 90,6% до 9,707 млрд кВт/год.

Згідно з повідомленням, основними факторами, які забезпечили зростання виробництва, виступило придбання нових підприємств - до складу Компанії увійшли три ТЕС «ДТЕК Західенерго», а також дві теплоелектроцентралі ПАТ «Київенерго» і Миронівська ТЕС у складі «ДТЕК Донецькобленерго», а також збільшення експорту електроенергії , що призвело до зростання обсягів її виробництва, передусім на «ДТЕК Добротвірської ТЕС» і «ДПЕК Бурштинської ТЕС».

У компанії також відзначили, що експорт електроенергії в 2012 році подвоївся завдяки безперебійним постачанням електроенергії в Білорусь протягом усього періоду і збільшення обсягу поставок електроенергії до країн ЄС.

Як раніше повідомляв УНІАН, ДТЕК має намір інвестувати до кінця 2018 року 23,3 млрд грн у модернізацію теплових електростанцій.

Модернізація пройде на всіх дев'яти ТЕС, що входять до складу «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Східенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

У вугільний сегмент ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькіантраціт» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».