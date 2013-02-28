Глава комітету Держдуми вважає оптимальним тристоронній консорціум з управління українською ГТС

Москва. Створення тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою за участю України, Росії та Євросоюзу є оптимальним варіантом.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав глава комітету з енергетики Держдуми Росії Іван Грачов.

«Я завжди був за тристоронній консорціум, і моя точка зору не змінювалася з 90-х років. У всіх інших варіантах домовленості ненадійні», - сказав він.

За словами І.Грачова, «Газпром» займає таку жорстку позицію щодо управління ГТС України, оскільки розраховує отримати її в управління і тим самим зайняти домінуюче положення.

Депутат вважає, що навіть якщо це відбудеться, то ризики все одно залишаться, наприклад, у разі зміни влади чи зміни законодавства. До того ж він нагадав, що російські представники були власниками Кременчуцького нафтопереробного заводу, але пізніше підприємство перейшло до іншого власника. «Це нескінченний процес. І домовленості з Україною в цьому питанні на двох ненадійні, незалежно, якими вони хорошими здаються на момент підписання», - сказав І.Грачов.

Водночас, він вважає, що «Газпрому» не варто побоюватися щодо європейського енергетичного законодавства. На думку експерта, в перспективі норми Третього енергопакету будуть мінятися, так як вони суперечать зокрема й інтересам європейських бізнесменів.

До того ж І.Грачов наголосив, що здача ГТС України в оренду «Газпрому» не є оптимальним рішенням. «Загальні вклади в ГТС України вимагатимуть близько 5 млрд дол., якщо всерйоз її лагодити і розширювати, а після цього договір про оренду може бути розірваний через зміни правил або умов оренди», - сказав він.

І.Грачов також зазначив, що в Євросоюзі не в захваті від можливості передачі ГТС України під контроль «Газпрому», і саме тому знову заговорили про тристоронній консорціум.

За його словами, в Європі багато побоювань з цього приводу, і у внутрішніх документах часто можна побачити «антигазпромовські речі про надлишкову залежність».

«Частина політиків у ЄС абсолютно нераціонально продовжують боятися хороших, довгострокових відносин з «Газпромом», - додав він.

Нагадаємо, Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін домагається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки не визначений.

Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - за участю ЄС. У грудні 2012 року посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що Україна і Росія можуть вести переговори лише про двосторонній консорціум з управління газотранспортною системою України. До того ж він зазначив, що крім консорціуму може розглядатися варіант спільного підприємства. Причому процес створення консорціуму або СП дозволить знизити ціну на газ для України і забезпечити завантаження ГТС.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого, Президент України Віктор Янукович у рамках телепроекту «Діалог з країною» заявив, що Україна веде переговори з Росією не про продаж газотранспортної системи, а про передачу її в оренду, особливо наголосивши, що ці переговори перебувають на фінальній стадії. За словами президента, під час переговорів піднімається питання не про продаж ГТС, а про її оренду, що дозволить більш ефективно використовувати її і безболісно прокачувати необхідні обсяги газу.

25 лютого міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що єврокомісар з енергетичних питань Гунтер Еттінгер запропонував українській стороні розглянути питання створення газотранспортного консорціуму на тристоронній основі. До того ж Е.Ставицький пообіцяв, що будь-які домовленості щодо української ГТС не будуть підкилимними - до цього процесу будуть залучені фахівці, а про результати повідомлять засоби масової інформації.