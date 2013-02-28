Україні потрібно 250 млрд грн на модернізацію всіх теплових мереж та водопостачання

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), заявляють про гостру необхідність у модернізації теплових мереж і водопостачання в Україні, порахувавши, що на ці цілі потрібно понад 250 млрд грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Нацкомпослуг.

До того ж у відомстві вважають, що джерелом коштів для проведення модернізації теплових мереж мають бути не кошти з бюджету.

«До тарифу на комунальні послуги потрібно закласти інвестиційну складову», - відзначає прес-служба.

Крім того, джерелом фінансування модернізації тепломереж може бути і позиковий капітал.

«Залучення власних коштів характерне для тих підприємств, які беруться в концесію чи оренду. Що стосується позикового капіталу, то найчастіше це банківські кредити. У світовій практиці як джерело позикового капіталу мають достатньо широке розповсюдження», - стверджує прес-служба Нацкомпослуг.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Київенерго» заявило, що для забезпечення стійкого електро- і теплопостачання столиці компанія в 2013 році спрямує на технічне переоснащення теплоелектроцентралей №5 і №6, а також модернізацію і реконструкцію електричних мереж і підстанцій різного класу напруги рекордну суму – 450 млн грн.

Кошти в розвиток «Київенерго» допомагає залучати основний акціонер - компанія ДТЕК, яка має намір інвестувати в розвиток усіх підприємств у 2013 році понад 1 млрд дол.

На початку року прес-служба Нацкомпослуг також заявила, що в Україні в середньому 37% мереж централізованого водопостачання і водовідведення перебувають у спрацьованому і аварійному стані.

За даними регулятора, загальна протяжність мереж централізованого питного водопостачання по Україні становить 179 809,3 км, з них спрацьованих і аварійних мереж - 67817,7 км.

Протяжність мереж водовідведення в Україні становить 51210,5 км, з них спрацьованих і аварійних мереж - 18553,2 км.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг - державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 року. Завдання комісії - регулювання і ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування і постачання тепла, водопостачання і водовідведення.

Під контролем комісії перебуває 134 підприємства водопостачання і водовідведення (близько 89% ринку води) і 272 підприємства теплоенергетики (близько 96% ринку тепла).