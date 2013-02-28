Нафтотрейдер «Паралель» у 2012 році збільшив чистий прибуток на 48%

Один з найбільших нафтотрейдерів східної частини України компанія «Паралель» у 2012 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2011 роком на 48% - до 7,4 млн дол., повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, фінансовий показник EBITDA в 2012 році збільшився порівняно з 2011 роком на 8,9%, зростання активів компанії минулого року становило 10% до 2011 року, і виручка від реалізації продукції в 2012 році збільшилася на 26%.

Водночас компанія не надає дані в грошовому виразі.

«У 2012 році обсяг продажів палива через мережу АЗС «Паралель» зріс на 16% у порівнянні з 2011 роком. Компанія протягом минулого року відкрила 6 нових АЗК, також було перебрендовано під ТМ «Паралель» 32 АЗК партнерів-джоберів. Інвестиції в розвиток мережі АЗК у 2012 році становили 40 млн гривень», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. ТОВ «Паралель-М ЛТД» - великий оператор мереж із 85 АЗС і АЗК, 81 з яких працюють під брендом «Паралель» (Донецька, Луганська, Дніпропетровська і Запорізька області), 2 АЗС - під брендом «Гефест» (Кіровоградська, Запорізька області і АР Крим) і 1 АЗК під торговою маркою PitStop (м. Донецьк).

ТОВ «Паралель-М ЛТД» контролює компанія Parallel Nafta LTD, дочірня компанія Групи СКМ. 100% акцій компанії СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.