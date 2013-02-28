Частка «Газпрому» на європейському ринку у 2012 році знизилася до 26%

Частка російського газового монополіста - компанії «Газпром» на європейському ринку у 2012 році знизилася порівняно з 2011 роком на 1% - до 26% з 27%, повідомляє «Газпром експорт».

Згідно з повідомленням, «Газпром», як і раніше, є найбільшим постачальником газу на конкурентному європейському ринку.

«Згідно з стратегічними планами компанії, до 2030 року його частка зросте до 32%», - зазначається в повідомленні.

Ці плани компанії ґрунтуються, виходячи зі зростання потреби Європи в імпортному газі.

«Це пов'язано зі збільшенням розриву між попитом газу і його внутрішнім виробництвом в європейських країнах», - відзначається у повідомленні.

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Довідка УНІАН. Компанія «Газпром» розраховує підписати контракт на поставки російського газу до Китаю до кінця 2013 року. Передбачуваний обсяг поставок газу до Китаю - 68 млрд куб. м на рік.

У 2012 році «Газпром» реалізував до Західної Європи 105,82 млрд куб. м природного газу. Зокрема найбільшими споживачами газу стали Німеччина з 33,16 млрд куб. м, Франція, яка імпортувала у 2012 році 15,08 млрд куб. м російського газу, і Італія з обсягом імпорту 15,08 млрд куб. м.

Всього до Європи за підсумками 2012 року «Газпром» поставив 138,8 млрд куб. м природного газу.

Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м, проте досі є найбільшим споживачем російського газу в СНД, і другим, після Німеччини, в Європі.