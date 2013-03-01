Ціна нафти впала на негативі з Китаю і новинах від ОПЕК

На світових торгах у п'ятницю, 1 березня, ціни на нафту обвалилися на тлі негативних статданих з Китаю і заяв ОПЕК.

Так, ціна квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,24 долара, або на 0,27%, - до 111,08 долара за барель.

Вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI опустилася на 0,15 долара, або на 0,16%, - до 91,91 долара за барель.

Китайська федерація логістики та закупівель повідомила, що індекс ділової активності у виробничому секторі країни в лютому знизився до 50,1 пункта з 50,4 пункта в січні. Аналітики очікували зростання показника, передає Bloоmberg.

Крім цього, зростає видобуток нафти в країнах ОПЕК: минулого місяця на 97 тисяч барелів - до приблизно 30,7 мільйона барелів на день. Це пов'язано з нарощуванням видобутку Лівією. У лютому країна виробила 1,24 мільйона барелів на день, що на 130 тисяч більше показника місяцем раніше.

Як повідомляв УНІАН, раніше ОПЕК заявляв про плани за чотиритижневий період, який завершиться 2 березня, скоротити обсяг експорту на 220 тисяч барелів - до 23,51 мільйона барелів нафти на день. Експерти вважають, що причиною цьому є проблеми з поставками.