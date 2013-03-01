Росія та Білорусь поки не домовились щодо річних обсягів поставок нафти

Мінськ. Росія і Білорусь продовжують шукати консенсус щодо паливного балансу на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив журналістів держсекретар Союзної держави Григорій Рапота.

Питання паливного балансу двох країн обговорювалося 28 лютого на засіданні групи високого рівня (ГВР) Союзної держави. У засіданні брала участь білоруська делегація на чолі з співголовою (ГВР), головою правління Банку розвитку Сергієм Румасом. Від російської сторони співголовою групи є перший віце-прем'єр Ігор Шувалов.

«Міненерго Росії узяло тайм-аут, оскільки зараз йдуть інтенсивні переговори з енергетиками Білорусі, найближчим часом повинен бути вже якийсь результат, він має бути представлений групі високого рівня, главам урядів і главам держав (Росії й Білорусі)», - сказав держсекретар Союзної держави Г.Рапота.

За його словами, на сьогодні балансу немає, і його не буде підписано за підсумками засідання Вищої державної ради Союзної держави Росії й Білорусі (планується 15 березня), оскільки такі документи підписуються за підсумками Ради міністрів СД.

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Нагадаємо, переговори щодо постачання російської нафти до Білорусі ведуться з жовтня 2012 року. Сторони погоджували лише обсяг поставок на перший квартал цього року. Білоруська сторона замовила на 2013 рік 23 млн тонн нафти, російська сторона заявила про готовність поставити лише 18,5 млн тонн з урахуванням необхідності завантаження нафтопроводу БТС- 2. Крім того, сторони продовжують обговорювати обсяги і терміни постачання до РФ нафтопродуктів, які одержані на білоруських НПЗ з російської нафти, зокрема на давальницьких умовах.

11 грудня Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розраховує підписати баланс на постачання нафти найближчими тижнями, а також повідомив, що Росія згодна на поставку 23 млн тонн нафти на умовах взаємного постачання Білоруссю високооктанового бензину.

19 грудня питання про постачання нафти обговорювалося в Москві на зустрічі О.Лукашенка з Володимиром Путіном, проте подробиці не повідомлялися.

Наприкінці грудня 2012 року Росія і Білорусь погоджували обсяг поставок російської нафти в першому кварталі 2013 року на рівні 5,75 млн тонн, проте щодо річного обсягу переговори ще тривають.

Довідка УНІАН. У 2012 році обсяг поставленої нафти до Білорусі становив близько 21,5 млн тонн.