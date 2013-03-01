Україна в січні скоротила імпорт газу до 2,49 млрд кубометрів

Україна в січні 2013 року скоротила імпорт газу в порівнянні з січнем 2012 року на 1,3% - до 2,49 млрд куб. м.

Про це повідомляється в звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

До того ж, за даними Міненерговугілля, у січні імпорт газу зменшився в порівнянні з попереднім місяцем на 3,15%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної митної служби Україна в січні 2013 року закупила в Російській Федерації газу на суму 1,105 млрд дол.

Україна в січні поточного року імпортувала газ, який практично повністю поставляється з Російської Федерації, за ціною 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з технічних причин не повністю розрахувалася перед російським газовим монополістом компанією "Газпром" за імпортований у січні газ.

Найбільшу суму за імпорт газу «Нафтогаз» заплатив «Газпрому» в лютому 2012 року - 1,3 млрд дол.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшився в порівнянні з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому - 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

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