Транзит російського газу через Україну в січні скоротився більш ніж на 23%

Транзит російського газу через територію України в січні 2013 року скоротився порівняно з січнем 2012 року на 23,2% - до 7,072 млрд куб. м.

Про це повідомляється в звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно зі звітом, транзит газу в січні 2013 року скоротився порівняно з груднем 2012 року на 21%.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький прогнозує обсяг транзиту газу через територію України до країн ЄС у 2013 році на рівні 2012 року.

Транзит газу з РФ за підсумками 2012 року скоротився до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік

У червні 2012 року «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит газу, що забезпечило українській стороні обігові кошти для закупівлі газу з метою закачування у підземні сховища.

Транзит газу територією України здійснює «дочка» НАК «Нафтогаз України» - компанія «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

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