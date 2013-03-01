Соаl Energy за півроку скоротила прибуток на 43%

Варшава. Українська вуглевидобувна компанія Соаl Energy у першій половині 2013 фінансового року (липень-грудень 2012 року) отримала 11,9 млн дол. чистого прибутку, що на 8,8 млн дол. або на 43% менше аналогічного показника першої половини минулого фінансового року.

Згідно з не підтвердженим аудитом звітом компанії, яким володіє УНІАН, у першій половині поточного фінансового року Coal Energy збільшила виручку на 5% - до 86,7 млн ​​дол.

До того ж доходи компанії в другому кварталі 2013 ФР зросли на 20% до 47,3 млн дол. з 39,4 млн дол. за перші три місяці поточного фінроку.

Coal Energy повідомила, що в першій половині 2013 ФР продала 945 тис. тонн вугілля (+18,4%), зокрема 803 тис. тонн енергетичного (+20,2%) і 142 тис. тонн коксівного та подвійного призначення (+9,2%).

Видобуток енергетичного вугілля за звітний період зріс майже на чверть - до 787 тис. тонн, а коксівного та подвійного призначення знизився на близько 12% - до 134 тис. тонн.

Компанія відзначила, що понад 90% виручки першого кварталу отримала від продажів на українському ринку, тоді як роком раніше експортні доходи становили майже 40% усієї виручки.

Операційний прибуток компанії за перші півроку знизився на 35% - до 18,5 млн дол., а прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації EBIDTA - майже на третину - до 24,1 млн дол.

Coal Energy також повідомив про значне падіння рентабельності, пояснивши це зниженням цін на вугілля.

Валова маржа за звітний період знизилася до 31 з майже 45 відсотків, а маржа EBIDTA - до близько 28 з 40 відсотків.

"Нинішні ринкові умови можуть стати викликом для результатів компанії у другій половині 2013 ФР. Але, незважаючи на це, ми впевнені в хороших перспективах вугільного ринку в Україні та Coal Energy як одного з його учасників у середній та довгостроковій перспективі", - зазначив, коментую результати, головний власник і голова правління компанії Віктор Вишневецький.

Як повідомляв УНІАН, Coal Energy у першому кварталі поточного фінансового року скоротила чистий прибуток на майже 10% - до 7,5 млн дол. за близько 1% зниження виручки до 39,4 млн дол. Компанія пояснила це падінням попиту і цін на вугілля.

Довідка УНІАН. Coal Energy, що володіє 10 шахтами на Донбасі, гірничо-збагачувальною фабрикою і фабрикою з переробки вуглевмісних відходів, є однією з найбільших приватних вуглевидобувачів в Україні із запасами вугілля, за класифікацією JORC, у 235,5 млн тонн (зокрема підтверджені і добуваються - 151,2 млн тонн).

У 2012 ФР компанія збільшила чистий прибуток на 4,3% до 38,4 млн доларів при зростанні виручки на майже 10% до 165,5 млн доларів, але водночас компанія повідомила про скорочення планів з видобутку вугілля через слабкий попит викликаного економічним уповільненням в Європі і Китаї.

75% акцій Coal Energy, яка дебютувала на Варшавській фондовій біржі в 2011 році, належить кіпрській Lycaste Holdings Limited, якою по 50% володіють Віктор та Марина Вишневецькі. Інші папери - free float.

Капіталізація компанії, яка на 31 грудня 2012 року оцінюється свої активи в близько 230 млн дол., на останньому закритті Варшавського фондового ринку становила близько 150 млн дол.