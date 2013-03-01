Зміни в тарифах на електроенергію необхідно обговорювати з населенням - експерт

Зміни в тарифах на електроенергію та питання реформування ринку необхідно обговорювати з населенням, в іншому разі реформи в галузі будуть приречені на провал.

Про це заявив президент київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club» Олександр Тодійчук, виступаючи під час 4-го Українського енергетичного форуму.

«Це практика розвинених країн, насамперед європейських, коли тарифи на електроенергію обговорюються зі споживачами. І знаєте, якщо це підвищить надійність постачань, якщо якість послуг зросте, більшість споживачів будуть готові до підвищення тарифів. Як правило, вони виступають не проти підвищення тарифів, а проти волюнтаристичного, непрозорого росту, який нічим не пояснюється», - сказав експерт.

Як приклад експерт навів компанію ДТЕК - великого гравця на рику електроенергії, яка за останні чотири роки, на його думку, веде політику відкритості щодо суспільства і намагається сподобатися споживачу електроенергії.

«У принципі - це дуже сучасна політика, яка дозволяє добитися розуміння тих чи інших кроків, які робить компанія для підвищення енергобезпеки загалом», - зазначив Олександр Тодійчук.

«Розвиток енергетичного сектору України неможливий без реформування ринку. Держава повинна бути зацікавлена ​​в створенні умов для залучення інвестицій, добросовісної конкуренції, у стратегічному підході до розвитку галузі», - додав експерт.

Зі свого боку генеральний директор ДПЕК Максим Тимченко, виступаючи на форумі, заявив, що суспільству потрібно розуміти необхідність реформ, інакше здійснити їх буде дуже складно. Говорячи про реформу галузі, М.Тимченко зазначив, що на перший план виходять взаємини між бізнесом, державою і суспільством.

У зв'язку з цим гендиректор ДТЕК зазначив про необхідність прийняти національну програму комунікацій з питань, пов'язаних з енергетичною галуззю.

Як повідомляв УНІАН, у цей час тарифи для міського населення (без електричних плит) встановлені на рівні 28,02 коп. за кВт/год. (з ПДВ), для сільського населення - 25,92 коп. за кВт/год. (з ПДВ), для населення, що використовує електроплити, - 21,54 коп. за кВт/год. (з ПДВ).

6 червня 2012 року був зареєстрований законопроект «Про засади функціонування ринку електроенергії України", яким передбачається можливість свободи вибору постачальника електроенергії шляхом укладення двосторонніх договорів, а також можливість придбання необхідних обсягів електроенергії на спотовому ринку.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». У вугільний сегмент ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик. Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго». Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії. До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію Києву.