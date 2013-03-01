Україна в січні скоротила виробництво бензину на 70%, дизпалива - на 63,4%

Україна в січні 2013 року скоротила виробництво бензину порівняно з січнем 2012 року на 69,9% - до 75 тис. тонн, а дизельного палива - на 63,4% - до 68,9 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, виробництво бензину в січні 2013 року порівняно з попереднім місяцем зменшилося на 32,3%, а дизельного палива - зменшилось на 19%.

Виробництво мазуту в країні в січні 2013 року знизилося в порівнянні з січнем 2012 року на 72,4% - до 44,1 тис. тонн.

Переробка нафти на нафтопереробних заводах України і Шебелинському ГПЗ у січні 2013 року знизилася в порівнянні з січнем 2012 року на 65% - до 250,6 тис. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні перебуває шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) в січні 2013 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 0,2 млн тонн, що на 64% менше показника січня 2012 року.