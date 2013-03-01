Україна в січні скоротила споживання газу на 1,2%

Україна у січні 2013 року скоротила споживання газу порівняно з січнем 2012 року на 1,2% - до 7,642 млрд куб. м.

Про це йдеться у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, споживання газу в Україні у січні 2013 року порівняно з груднем 2012 року скоротилося на 14,7%.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2012 року скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості прогнозує споживання газу Україною в IV кварталі 2012 р. – I кварталі 2013 р. на рівні 38,1 млрд куб. м.

Україна у січні поточного року імпортувала газ, який практично повністю поставляється з Російської Федерації, за ціною 426,16 дол. за 1 тис. куб. м

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Україна в 2011 році спожила 59,3 млрд куб. м природного газу, в 2010 році – 57,7 млрд куб. м природного газу, в 2009 році – 51,9 млрд куб. м, у 2008 році – 66,3 млрд куб. м, у 2007 році – 69,9 млрд куб. м, у 2006 році – 73,9 млрд куб. м, у 2005 році – 76,4 млрд куб. м.