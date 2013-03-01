Споживання бензину в Україні в січні знизилося на 10,6%

Україна в січні 2013 року знизила споживання бензину в порівнянні з січнем 2012 року на 10,6% - до 264,4 тис. тонн, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, споживання дизельного палива в січні поточного року порівняно з січнем 2012 року скоротилося на 4,7% - до 331,9 тис. тонн.

Споживання бензину в січні 2013 року порівняно з попереднім місяцем зменшилося на 17,8%, дизельного палива - зменшилось на 25,6%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, в Україні реалізація світлих нафтопродуктів, скрапленого газу для автомобілів через мережу АЗС, яка налічує 7671 одиниць, у січні 2013 року в грошовому виразі зменшилася на 18,5% - до 4,902 млрд грн проти 6,015 млрд грн у грудні 2012 року.

У січні через мережу АЗС було продано 206,2 тис. тонн бензину, що на 17,8% менше, ніж у грудні; 127,1 тис. тонн дизельного палива, що на 18,5% менше, ніж у попередньому місяці; 25,6 тис. тонн скрапленого газу (на 18% менше); 10,2 тис. тонн стисненого газу (на 15% менше).

У загальному обсязі реалізованого бензину найбільша частка (54,7%) припадала на продаж бензину моторної марки А-95.

На 1 лютого поточного року на АЗС у залишках налічувалося 133,6 тис. тонн бензину моторного, 65,3 тис. тонн дизельного палива, 9,2 тис. тонн скрапленого газу і 0,4 тис. тонн стисненого газу.

Україна в січні 2013 року імпортувала нафту і нафтопродукти в обсязі 514,914 тис. тонн на загальну суму 504,393 млн дол.

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