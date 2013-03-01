Україна в січні незначно збільшила споживання електроенергії

Україна в січні 2013 року збільшила споживання електроенергії порівняно з січнем 2012 року на 0,3% - до 13,8 млрд кВт/год.

Про це повідомляється в звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, у січні 2013 року споживання електроенергії в порівнянні з попереднім місяцем збільшилося незначно - до 13,8 млрд кВт/год. з 13,778 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, виробництво електроенергії в Україні за січень 2013 року скоротилося в порівнянні з січнем 2012 року на 0,1% - до 18,4 млрд кВт/год.

Споживання електроенергії в Україні в 2012 році порівняно з 2011 роком залишилося на колишньому рівні - 150,72 млрд кВт/год.