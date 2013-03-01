Україна в січні незначно скоротила споживання вугілля

12:55, 01 березня 2013
Енергетика
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Україна в січні 2013 року скоротила споживання вугілля порівняно з січнем 2012 року на 0,4% - до 4,757 млн тонн, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Зокрема споживання вугілля теплоелектростанціями (ТЕЦ) за січень 2013 року скоротилося в порівнянні з січнем минулого року на 5,1% - до 3,288 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України в січні 2013 року скоротили видобуток вугілля на 7,7% - до 6,762 млн тонн з 6,278 млн тонн за аналогічний період 2012 року.

В останні два роки Україна декларує плани з переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ, і з часткового заміщення газу вітчизняним вугіллям.

26 грудня 2012 року «Нафтогаз України» підписав з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки угоду про залучення кредиту під державні гарантії на загальну суму 3,656 млрд доларів США, що направляється на програму заміщення природного газу українським вугіллям.

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