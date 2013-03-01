Україна хоче запровадити принципи біржової торгівлі на ринку газу, з рівним доступом як великих підприємств, так і дрібних.

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час прес-конференції.

«Можливо, газові сховища працюватимуть за біржовими принципам, це буде своєрідний спотовий ринок на Заході Європи, і в цих сховищах зможуть купувати газ не тільки ті держави, ті великі підприємства, які будуть мати довгострокові контракти з постачальниками, але і маленькі підприємства, у яких часто будуть змінюватися умови споживання газу», - сказав В.Янукович.

Президент зазначив, що Україна розглядає питання демонополізації газового ринку.

«Лібералізація газового ринку вже давно назріла, тому ми розглядаємо зараз питання демонополізації газового ринку України», - сказав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна пропонує іноземним компаніям зберігання газу у своїх підземних сховищах за цінами, в кілька разів нижче європейських.

У жовтні 2012 року Кабінет Міністрів України припинив дію постанови № 163 від 5 березня 2008 року, якою забезпечувалася монополія НАК «Нафтогаз України» на реалізацію імпортного газу.

У квітні 2012 року НКРЕ затвердила порядок доступу до газотранспортної системи (ГТС) України, що надає суб'єктам ринку рівні права з доступу до системи і підземних сховищ газу (ПСГ).