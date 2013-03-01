Путін і Янукович 4 березня обговорять серед іншого й ситуацію з ГТС України - Пєсков

Москва. Президенти Росії та України Володимир Путін і Віктор Янукович на переговорах у Москві 4 березня обговорять енергетичне співробітництво двох країн, зокрема ситуацію, пов'язану з газотранспортною системою України, але ніяких документів підписувати за підсумками зустрічі не планується.

Про це повідомив прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА «Новости».

«Сторони обговорять питання двосторонньої взаємодії, зокрема в енергетиці», - повідомив він, додавши, що йдеться зокрема й про українську ГТС.

На запитання про те, чи будуть за підсумками підписані якісь документи, Д.Пєсков відповів: "Поки не планується". До того ж він зазначив, що в предметному плані підготовка спільних документів і не обговорюється.

Про якісь можливі зрушення в переговорах, за його словами, говорити "поки передчасно".

"Не забігатимемо вперед, йдуть експертні переговори, і поки говорити передчасно", - сказав Д.Пєсков.

Він також висловив сумнів, що на зустрічі обговорюватиметься тема аварії ракети-носія "Зеніт", причиною якої стала несправність блоків, вироблених в Україні. "Не думаю", - відповів Д.Пєсков на запитання про те, чи підніматиметься ця проблема.

Також, за його словами, не підніматиметься й питання російської мови в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на підсумковій прес-конференції В.Янукович повідомив, що під час зустрічі з Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня в Москві обговорить питання співробітництва з Митним союзом.

За словами В.Януковича, Україна створює модель співпраці з Митним союзом. “Росія... вона, безумовно, є ключовою і ми ведемо переговори, яку модель у стосунках ми застосуємо. Для нас дуже цікава економічна співпраця с Митним союзом”, - сказав він.

Президент нагадав, що товарообіг України з країнами Митного союзу становить 63 млрд доларів. Водночас “багато чого залежатиме від Росії, Білорусі, Казахстану, наскільки вони хочуть бачити нас за цим столом”, зазначив В.Янукович.

Він заявив, що “ми маємо можливість стати наглядачами, знайти форму, яка буде відповідати рівню наших стосунків”.

“Ця робота не припиняється. Найближчим часом я відвідаю Росію і ці переговори будуть продовжуватись”, - сказав В.Янукович.

“Якщо ми отримаємо будь-який статус і будемо учасниками розгляду питань Митного союзу - це піде нам на користь. Там наші національні інтереси, наші економічні інтереси”, - додав він.

До цього візит В.Януковича до Росії планувався на 18 грудня 2012 року, проте був перенесений. Тоді прес-служба Президента України відзначала, що темами зустрічі Президентів України і Росії визначено актуальні питання українсько-російської співпраці, в першу чергу в енергетичній і торговельно-економічній сферах. Зокрема – напрацювання взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану. «Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту», – відзначили в прес-службі.