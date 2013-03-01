Янукович: Україна не торгуватиме суверенітетом заради зниження ціни на газ

Президент України Віктор Янукович допускає можливість певних поступок у досягненні компромісів з газового питання, але виключає можливість втрати суверенітету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час підсумкової прес-конференції.

«Ми не хочемо в цьому питанні торгувати нашим суверенітетом, і цього не робитимемо. Але зрозуміло, що ми повинні десь у чомусь поступитися, знайти таку ціну, яку прийме Росія, щоб поміняти контракт", - сказав глава держави.

До того він зазначив, що контракт на поставки російського газу, підписаний у 2009 році прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, – найстрашніша проблема України, оскільки щорічні збитки держави від виконання контракту становлять 6 млрд доларів, які йдуть до Росії, а не на програми розвитку всередині України.

«Мене це дуже сильно засмучує, це найстрашніша проблема України», - сказав В.Янукович.

До того ж він уточнив, що збитки, які отримуються за контрактом, доводиться перекладати на НАК «Нафтогаз», на громадян, на підприємства, їх собівартість.

В.Янукович детально розповів історію підписання контракту, ще раз звернувши увагу на те, що Ю.Тимошенко підписала директиви, які не були прийняті урядом.

«Фактично, Ю.Тимошенко фальсифікувала ці документи», - сказав Президент. За його словами, Ю.Тимошенко отримала мінімальний термін, передбачений за статтею звинувачення.

Зараз, за словами Президента, Україна намагається переглянути ціну контракту, проте Росія не погоджується на перегляд. «Це їхнє право - міняти або не міняти контракт», - сказав глава держави.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період із 2009 по 2019 рік; про обсяги й умови транзиту природного газу через територію України на період із 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально.

Україна добивається перегляду газових контрактів із РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.