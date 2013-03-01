Україні потрібно добувати 100-105 млн тонн вугілля на рік, вважає Янукович

Для забезпечення паливного балансу країни Україні необхідно щорічно видобувати 100-105 млн тонн вугілля.

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час сьогоднішньої прес-конференції.

«100-105 млн тонн вугілля необхідно видобувати для забезпечення паливного балансу країни», - сказав В.Янукович.

Глава держави також зазначив, що вже у поточному році розпочнеться будівництво трьох заводів з виробництва синтетичного газу.

Як раніше повідомляв УНІАН, вуглевидобувні підприємства України за підсумками 2012 року збільшили видобуток вугілля порівняно з 2011 роком на 4,75% - до 85,745 млн тонн з 81,859 млн тонн.

За останні два роки Україна декларує плани про перехід на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і його часткове заміщення вітчизняним вугіллям.

Наприкінці 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» залучила у Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) кредит на суму 3,656 млрд доларів на 19 років для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

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